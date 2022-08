Napoli: caso Milik-bis? Meret può restare fino al 2023 e andarsene a zero

L’ormai quasi certo arrivo di Kepa al Napoli ha stravolto i piani per il rinnovo di Alex Meret. Il Napoli ha da tempo l’accordo con il portiere ma l’arrivo dello spagnolo rischierebbe di mettere Meret ai margini della squadra, ragione per cui, secondo il quotidiano Repubblica non è escluso che l’ex Udinese possa decidere di restare ancora un altro anno in azzurro e poi svincolarsi a parametro zero nel 2023.