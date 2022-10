Napoli celebrato dalla UEFA, adesso c’è un record da battere

La UEFA ha celebrato il Napoli facendo un breve riferimento alla sfida contro la Cremonese e parlando di un record ben preciso da battere.

La UEFA ha celebrato il Napoli sui suoi canali ufficiali. La squadra di Luciano Spalletti sta compiendo un percorso più che positivo sia in campionato sia in Champions League risultando primo nella classifica di Serie A, ma anche nel girone della competizione europea.

Ecco quanto riportato:

“Un ‘Napoli divino’, hanno commentato i media italiani dopo l’ultima vittoria dei partenopei. In svantaggio per la prima volta nella fase a gironi ad Amsterdam, la squadra di Luciano Spalletti ha reagito con una prestazione piena di verve, brio e potenza, segnando sei reti. In questo modo è riuscito a compiere un’impresa quasi impossibile: superare la vittoria contro il Liverpool alla prima giornata. È bello vivere questi momenti, ma quando una partita finisce dobbiamo subito pensare alla prossima – ha avvertito Spalletti -. Non possiamo fermarci’. Con 13 gol già all’attivo, il Napoli ha nel mirino il record di 25 gol messi a segno dal Paris Saint-Germain nella fase a gironi 2017/18 e, più nell’immediato, un posto agli ottavi di finale.”

