Jorginho verso il Barcellona, il suo agente è in citta per trovare l’accordo

Jorginho può andare al Barcellona

Jorginho sembrerebbe essere molto vicino al trasferimento al Barcellona, dopo che alcuni media spagnoli hanno riportato la presenza del suo agente in città nei giorni scorsi. Il contratto con il Chelsea è prossimo alla scadenza, con le parti che non hanno nemmeno intavolato il discorso per un possibile rinnovo. Jorginho era anche nel mirino della Juventus, ma sembra che al momento il Barcellona sia il club favorito per l’acquisto del centrocampista. Il suo agente è volato in Spagna in cerca di un accordo con il club blaugrana, nelle prossime settimane potrebbero arrivare ulteriori novità.

Fonte immagine in evidenza: Flikr.com

