Napoli-Champions, ADL ha promesso un premio in caso di vittoria

Secondo l’edizione odierna del quotidiano, Aurelio De Laurentiis, durante la cena organizzata con staff e squadra, ha tenuto a precisare ai suoi ragazzi, che in caso di vittoria della Champions League, sarà concesso loro un premio di tutto rispetto.

La cena organizzata dal patron, è stata una scusa per stare tutti insieme e guardare avanti con fiducia. Il presidente non corre, ma è consapevole di trovarsi davanti una squadra con la mentalità giusta ed ha approfittato per invogliare i suoi a calarsi ora anche nella sfida Champions, con un obiettivo ben preciso. Intanto, mentre gli scouting lavorano sodo per il futuro, De Laurentiis ha detto ai suoi che fisserà un premio per la vittoria della Champions. Non che si sia montato la testa, ma ha capito che con questa Banda Spalletti si può alzare l’asticella e sognare.

Fonte foto: Flickr.com

