Napoli, Covid-19: oggi i primi tamponi, secondo giro venerdì

C’è preoccupazione in casa Napoli dopo la notizia dei 14 positivi tra la squadra e lo staff del Genoa

Il tutto è riportato dal Corriere dello Sport

Si svolgeranno regolarmente i tamponi già programmati in settimana per il Napoli. Il primo turno di tamponi avverrà oggi alle ore 14.00, mentre il secondo giro sarà effettuato venerdì, come imposto dal protocollo Covid. Il quotidiano fa sapere che ad oggi è difficile azzardare previsioni, e che l’unica cosa da fare e aspettare gli esiti dei test e sperare che nessuno abbia contratto il virus. Una cosa però e certa, ad ora la partita con la Juventus è indubbiamente a rischio.

