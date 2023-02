Napoli-Cremonese, Ballardini: “Per un’ora siamo stati bene in campo, sotto di due gol poi è stato difficile”

Napoli-Cremonese, le parole di Ballardini al termine del match

Davide Ballardini al termine del match tra Napoli e Cremonese, ha commentato ai microfoni di DAZN la sconfitta dei grigiorossi al Maradona. Ecco quanto dichiarato:

“Quando vai sotto di due gol col Napoli diventa tutto molto più complicato perché loro sono maestri nella gestione della palla e nel creare superiorità numerica in zona di palla, poi verticalizzano con giocatori straordinari. Per un’ora la Cremonese è stata bene in campo, mi è piaciuta. Siamo convinti che da qui in avanti faremo delle belle partite e i risultati arriveranno. E’ chiaro che non incontri sempre il Napoli, oggi la prestazione ti dà spunti buoni per costruire qualcosa di buono. Devi avere più personalità e sbagliare meno, ad esempio sul primo gol avevamo noi la palla, Sernicola poteva appoggiarla al portiere. Su queste cose dobbiamo migliorare e certamente miglioreremo. C’era la corsa fatta bene, al tempo giusto e con l’intensità giusta. Quindi arrivavi e mettevi più pressione sui portatori di palla, poi con l’andare della partita non siamo stati così bravi e aggressivi come lo siamo stati per tutto il primo tempo e l’inizio della ripresa”.

Fonte immagine in evidenza: flikr.com

