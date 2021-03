Napoli-Crotone: Osimhen favorito su Dries Mertens per la titolarità

Rino Gattuso potrebbe voler preservare il belga in vista dell’imminente match contro la Juventus

L’edizione odierna di Tuttosport cerca di anticipare le mosse di Rino Gattuso in vista del match casalingo contro il Crotone. Secondo il quotidiano Victor Osimhen è il favorito per una maglia da titolare, il nigeriano viene da delle ottime prestazioni con la nazionale, in cui ha anche trovato il gol, e Dries Mertens è ancora leggermente acciaccato dopo l’infortunio alla spalla (fortunatamente non grave) patito con il Belgio. Non è da escludere però che il belga, nel caso in cui si dovesse accomodare in panchina, possa entrare a partita in corso.

