Veretout, l’ag. precisa: “Jordan a Napoli non verrà mai. Fonseca non lo escludo”

Parla l’agente di Jordan Veretout

Calciomercato Napoli – Mario Giuffredi, agente di Jordan Veretout è intervenuto a Radio Marte nel corso della trasmissione “Si gonfia la rete” di Raffaele Auriemma rilasciando alcune dichiarazioni sul suo assistito.

“Fonseca al Napoli insieme a Veretout? Il ragazzo a Napoli non verrà mai, rimarrà alla Roma ed è giusto che rimanga lì perché se è diventato un giocatore importante lo deve anche al club. Su Fonseca non lo escludo ma non ci credo. Il candidato principale secondo me è Juric.

Faraoni al Napoli? Lui è un fedelissimo di Juric ma da qui a immaginare entrambi in azzurro non è corretto. Sicuramente è una delle sue armi migliori adesso. Sicuramente quando un allenatore arriva in un posto 2-3 calciatori se li porta”

