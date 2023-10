Napoli, De Laurentiis: “Voglio dare serenità alla squadra”

Il Presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha incontrato i giornalisti a Castel Volturno ed ha parlato della situazione del club.

Aurelio De Laurentiis, Presidente del Napoli, ha rilasciato qualche dichiarazione sulla situazione del club commentando anche le voci che si sono susseguite sul presunto cambio dell’allenatore.

“Dopo la sconfitta con la Fiorentina ho letto di tutto. Nella vita si possono avere dubbi e va valutato il proprio lavoro, se c’è stato qualche errore la responsabilità me la prendo io: le scelte di questa estate sono state mie, ovviamente con i miei nuovi collaboratori. Ma da qui a dire di cambiare l’allenatore…Un cambio del genere è sempre traumatico e poi non ci sono in giro tanti allenatori che praticano il 4-3-3 con la difesa alta, come successo con Sarri e Spalletti. In questo periodo ho avuto tanti impegni, ora sono tornato e mi sono riavvicinato alla squadra per darle serenità. Noi siamo il Napoli, ci siamo qualificati in Europa per 15 anni di fila, non è che ogni volta un piccolo problema deve diventare enorme. Le decisioni vanno fatte con serenità e senza errori dettati dalla fretta.”

Sul caso scommesse afferma:

“Le scommesse si fanno in maniera ortodossa e poco ortodossa, esiste una centrale ad Hong Kong che fattura più di 50 miliardi di dollari l’anno. Due anni fa parlai di un libro americano “Calcio mafia”, argomento poi ripreso da Raffaele Cantone in “Football clan”, dove si parlava di scommesse. Eppure l’argomento non è stato approfondito, adesso se ne torna a parlare anche se non si sa ancora bene in che termini. Non parlo di ludopatia, di vizi, di troppi soldi che girano, di persone poco mature: per quel che mi riguarda sono sempre stato molto attento ad assumere calciatori la cui realtà familiare e provenienza geografica mi assicurassero una certa tranquillità psicologica e una certa tutela. Tengo molto alla cultura del lecito, il Napoli fa anche un’azione di ‘sorveglianza’ su atleti che credo siano ragazzi per bene e che hanno famiglie a posto. Poi è chiaro che gestire una ricchezza improvvisa è un problema, non tutti sanno farlo. Se una persona non ha altri interessi poi può essere abbagliato da altro.”

