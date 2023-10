Napoli, il report della seduta pomeridiana di allenamento

La SSC Napoli ha reso noto il report della seduta pomeridiana di allenamento della squadra presso il Konami Training Center.

Anche oggi la SSC Napoli ha pubblicato il report dell’allenamento pomeridiano effettuato dalla squadra presso il Konami Training Center di Castel Volturno. L’obiettivo della squadra di Rudi Garcia è quello di preparare al meglio la sfida di campionato contro la Fiorentina, in programma il prossimo 21 ottobre.

Come si evince dal comunicato della Società partenopea tutti i giocatori impegnati con le rispettive Nazionali sono tornati a disposizione.

“Seduta pomeridiana per il Napoli all’SSCN Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro il Verona in programma sabato allo Stadio Bentegodi alle ore 15 per la nona giornata di Serie A. La squadra si è allenata sul campo 3 iniziando la sessione con attivazione a secco. Successivamente il gruppo ha svolto lavoro tattico seguito da seduta tecnica. Chiusura con partitina a campo ridotto. Sono rientrati tutti i calciatori impegnati con le Nazionali.”

Fonte foto: Flickr.com

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Garcia ha scelto il sostituto di Osimhen in vista del Verona

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Chiara Ferragni, la rivelazione: “Sì, Fedez a Sanremo mi ha ferito”