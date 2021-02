Napoli, De Nicola: “Lozano fermo tre settimane, Ospina di meno”

Alfonso De Nicola, ex responsabile dello staff medico del Napoli, parla dei tempi di recupero di Lozano ed Ospina.

Il Dottor Alfonso De Nicola è intervenuto ai microfono di Calcio Napoli 24 Live, trasmissione in onda su CalcioNapoli24 Tv. L’ex responsabile dello staff medico della SSC Napoli ha dato un parere sui tempi di recupero di Hirving Lozano e David Ospina; i due si sono infortunati lo scorso sabato durante Napoli-Juventus. De Nicola spende anche qualche parola su Victor Osimhen.

“Riguardo Lozano, una distrazione di primo o secondo grado ti costringe ad almeno tre settimane di stop. C’è sempre il rischio di ricaduta sul bicipide femorale. Per Ospina i tempo di recupero sono diversi, ho visto il riscaldamento ed stato più attento nel fermarsi. Lozano è voluto rimanere in campo, non si deve accusare nessuno. Capitò anche durante la mia esperieza. Forse l’allenatore cerca sempre di far rimanere in campo il giocatore pensando sia importante così.

L’infortunio alla spalla di Osimhen è fastidioso, deve allenarsi molto per recuperare. Lo capisco, ha lavorato e recuperato molto, si sarà allenato bene. Tornerei a Napoli molto volentieri, ma se non mi chiamano non posso. Sono contentissimo di lavorare nella Società, non so se riuscirò a dare ciò che ho dato in precedenza ma riguardo gli infortuni ho sempre fatto stare tutti tranquilli.”

