Scandalo a Vicenza: allo Stadio Menti spariscono i cimeli di Paolo Rossi

Allo Stadio Menti di Vicenza sono spariti alcuni cimeli di Paolo Rossi, ex calciatore scomparso lo scorso 9 dicembre.

Da Vicenza arriva una notizia sconvolgente legata all’ex Campione del mondo Paolo Rossi. Il calciatore è scomparso lo scorso 9 dicembre a causa di un tumore, ma purtroppo da quando si è spento non è la prima volta che si parla di lui per notizie del genere.

Il giorno del suo funerale, infatti, dei ladri commisero un furto nella casa in cui viveva. Nella giornata di oggi un’altra notizia vergognosa: allo Stadio Menti di Vicenza sono spariti alcuni suoi oggetti tra cui il cartellino di quando arrivò al Lanerossi Vicenza dalla Juventus, accordi sui premi partita e persino il telegramma della convocazione di Pablito nella Nazionale italiana per i Mondiali del 1978. Nerio De Bortoli, amministratore straordinario della Società, ha presentato una denuncia contro ignoti per furto.

I documenti erano sicuramente allo Stadio Menti a gennaio 2018, prima che la Società vicentina fallisse. Ciò è dimostrato da alcune foto del consigliere comunale Andrea Berengo.

