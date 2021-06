Napoli, Di Lorenzo in netta crescita: in campo si mostra più sicuro di sé

La Gazzetta dello Sport si focalizza sul difensore del Napoli Giovanni Di Lorenzo ed esalta la sua crescita professionale.

Giovanni Di Lorenzo è uno dei protagonisti degli Europei; il difensore del Napoli si sta mettendo in gioco con la Nazionale italiana e sta dimostrando di essere all’altezza del ruolo che ricopre. La Gazzetta dello Sport ha esaltato proprio le sue qualità in crescita.

“Le prime die partite hanno detto che è molto cresciuto in sicurezza mentale e anche attitudini difensive, per reggere bene e con continuità entrambe le fasi. Buona l’intesa con Berardi. Ma soprattutto che la sinergia in fase offensiva con Berardi è nata in modo spontaneo e consente all’esterno del Sassuolo libertà di movimenti (largo-stretto) e di scelte (cross o rientro al tiro sul sinistro).”

