Napoli, Dionisi scavalca tutti. Ora è lui il favorito per la panchina azzurra

Napoli, Dionisi in pole per la panchina azzurra

Secondo quanto riportato da Sportmediaset, Alessio Dionisi è il principale candidato per guidare il Napoli la prossima stagione. L’attuale tecnico dell’Empoli sarebbe addirittura il favorito. Ecco quanto ripotato:

“E’ proprio lui in questo momento il candidato più credibile alla panchina del Napoli per la prossima stagione. Ai dirigenti azzurri è piaciuto molto sia il suo modo di lavorare sia il suo modo di presentarsi, con l’aplomb giusto per sedersi sulla panchina di un grande club. Resta solo un piccolo dubbio legato all’eventuale qualificazione per la Champions League, eventualità che porterebbe De Laurentiis e i suoi collaboratori a esaminare un profilo un pochino più esperto tipo Paulo Fonseca.”

