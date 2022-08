Napoli e Tottenham hanno l’accordo per Ndombele, il francese arriva in prestito

Napoli, c’è l’accordo con il Tottenham per Ndombele

Il Napoli ha raggiunto un accordo con il Tottenham per Tanguy Ndombele, Giuntoli e Paratici avrebbero già anche definito la formula del trasferimento che porterebbe il centrocampista francese in azzurro. Come riportato da Repubblica, l’intesa è stata raggiunta sulla base di un prestito con diritto di riscatto a determinate condizioni. Ecco quanto riporta il quotidiano nello specifico:

“Tanguy Ndombele è il nuovo obiettivo del centrocampo del Napoli. Il calciatore è in rotta col Tottenham, un blitz del direttore sportivo Giuntoli a Parigi ha avvicinato il classe 1996 alla squadra di Luciano Spalletti. L’accordo tra i due club è stato trovato sulla base di un prestito oneroso da 3 milioni di euro, più obbligo di riscatto a15 in caso di Champions League. Ndombele a Londra guadagna 8 milioni di euro e per arrivare in Serie A il francese dovrà abbassare le sue richieste”.

