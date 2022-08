Calciomercato Serie A, Lukic vuole lasciare il Toro, ci pensa anche il Napoli

Il neo-capitano Lukic ha chiesto la cessione, c’è anche il Napoli!

Un fulmine a ciel sereno. La vicenda legata a Sasa Lukic ha sconvolto l’ambiente in casa Torino. Il centrocampista serbo ha chiesto al tecnico di non essere convocato per il debutto in campionato contro il Monza chiedendo la cessione. Si aprono quindi scenari di mercato di fatto inaspettati visto che il numero 10 granata sarebbe diventato un punto fermo della squadra di Ivan Juric. Secondo quanto riporta l’edizione odierna de La Stampa, sul giocatore ci sarebbero gli occhi del Napoli oltre che alcuni club di Premier League.