Udinese-Napoli, al Maradona tornelli aperti dalle ore 18

La SSC Napoli ha annunciato che lo Stadio Diego Armando Maradona aprirà i tornelli dalle ore 18 in occasione di Udinese-Napoli.

Questa sera Napoli ed Udinese si sfideranno alla Dacia Arena in occasione della giornata di campionato numero 33. Non sarà sicuramente un match qualsiasi per gli azzurri di Luciano Spalletti, che al termine di essa potrebbero portare a casa il terzo Scudetto della storia del club. Per tale ragione la partita sarà trasmessa anche allo Stadio Maradona, i cui tornelli si apriranno a partire dalle ore 18. Inoltre la Società partenopea fa sapere che i biglietti per assistere alla gara sono sold out.

Ecco il comunicato:

“Sold out al Maradona. Sono esauriti i biglietti per assistere all’evento speciale di questa sera con i maxischermi posizionati a bordo del perimetro di gioco che trasmetteranno il match Udinese-Napoli che avrà inizio alle ore 20.45 al Dacia Arena.

I tornelli dello Stadio Maradona apriranno alle ore 18.”

