Napoli-Empoli, le scelte di Gattuso: ritorna Koulibaly, Rrahmani titolare e tanti cambi

Ultime calcio Napoli – Napoli-Empoli, match di Coppa Italia andrà in scena questo pomeriggio al Maradona. L’edizione odierna di Repubblica si sofferma proprio sulle ultime notizie in casa Napoli, e sulle possibili scelte di Gattuso per la sfida contro l’Empoli. Ecco quanto si legge dal quotidiano:

Gattuso nel frattempo darà ancora fiducia a Petagna, di nuovo al centro dell’attacco nella partita di oggi pomeriggio contro l’Empoli. Il reparto offensivo sarà completato da Politano, Elmas (nel ruolo di trequartista) e Lozano, che sulla sinistra darà un turno di riposo a Insigne.

A centrocampo spazio all’inedita coppia formata da Lobotka e Demme, a sua volta al rientro dopo la lombalgia. In difesa invece avrà una chance per riscattarsi subito Rrahmani, che questa volta potrà giocare con più tranquillità con al suo fianco capitan Koulibaly. In campo pure un altro titolare: il terzino Di Lorenzo, che è stato squalificato per un turno in campionato e riposerà dunque domenica con la Fiorentina. La Coppa Italia sarà infine una vetrina per Ghoulam, alla ricerca di una reazione per uscire finalmente dalla sua lunga crisi. La priorità del Napoli è però passare il turno, magari riuscendo a tenere inviolata la porta, che sarà difesa da Meret.

