Napoli: Fabian ancora out, emergenza totale a centrocampo

Luciano Spalletti è ancora alle prese con tante assenze

La Gazzetta dello Sport, nella sua edizione odierna, parla del Napoli. Stando a quanto si legge Fabian Ruiz, ancora alle prese con un’infiammazione, non sarà presente contro il Milan. Al momento solo Demme e Anguissa sono sicuri della convocazione. Rimangono da valutare: Elmas, reduce da una brutta botta al polpaccio, e Zielinski, che presenta sintomi di una bronchite (per ora escluso il Covid) e molto probabilmente tornerà in campo a partire dal 2022.

