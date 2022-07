Napoli: Fabian Ruiz chiede 4,5 milioni, De Laurentiis risponde

Fabian Ruiz avrebbe chiesto al Napoli 4,5 milioni, Aurelio De Laurentiis fa capire le sue intenzioni.

Raffaele Auriemma è intervenuto ai microfoni di Si Gonfia la Rete ed ha parlato del futuro di Fabia Ruiz. Secondo quanto riporta il giornalista attualmente non c’è un punto di incontro tra le richieste del centrocampista e le intenzioni di Aurelio De Laurentiis.

“I calciatori che hanno chiesto al Napoli ingaggi spropositati, ad esempio Fabian Ruiz voleva passare da 1.8 a 4.5 milioni di euro. Aurelio De Laurentiis non ha intenzione di accontentarli. Non ce ne sono state poi squadre disposte a dare 4,5 milioni di euro, i giocatori aspettano di andare a parametro zero per guadagnare di più. Non ci sono stati interessamenti per Fabian, Zielinski e per Lozano.”

