Napoli-Fiorentina, ultime di formazioni: Spalletti novità per Ghoulam, Mertens e Tuanzebe

Notizie Napoli calcio – Napoli-Fiorentina, le ultime di formazioni, sfida valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia. Ecco quanto riporta Sky Sport riguardo le ultime scelte di formazioni iniziando da Spalletti.

Napoli-Fiorentina, probabili formazioni

Il mister azzurro opererà solamente un cambio rispetto al match contro i blucerchiati: out l’infortunato Insigne, con Politano al suo posto ed Elmas dirottato sulla fascia mancina. Completano il reparto Mertens e Petagna. Per il resto arrivano conferme per gli altri reparti, a cominciare dalla difesa dove Ghoulam sarà costretto agli straordinari insieme ai vari Juan Jesus, Rrahmani e Di Lorenzo. Panchina inziale per il nuovo acquisto Tuanzebe, oltre a Fabian ed i negativizzati Meret, Malcuit e Lozano.

La Fiorentina, invece, cambia qualcosa rispetto alla debacle contro il Torino. Italiano mischia le carte: tra i pali la novità è Dragowski, che dovrebbe tornare dal primo minuto dopo un infortunio che lo tiene lontano dal campo da ottobre. In difesa la linea a quattro dovrebbe essere composta da Venuti, Milenkovic, Nastasic e Biraghi. A centrocampo ci saranno Bonaventura, Torreira e Duncan dal primo minuto, mentre in attacco accanto all’inamovibile Vlahovic ci saranno Nico Gonzalez e Saponara.

Napoli (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Ghoulam; Demme, Lobotka; Politano, Mertens, Elmas; Petagna. Allenatore: Spalletti

Fiorentina (4-3-3): Dragowski; Venuti, Milenkovic, Nastasic, Biraghi; Bonaventura, Torreira, Duncan; Nico Gonzalez, Vlahovic, Saponara. Allenatore: Italiano

