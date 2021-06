Napoli, futuro Koulibaly: i club non hanno tanto da investire

La Gazzetta dello Sport si concentra sul futuro del difensore del Napoli Kalidou Koulibaly.

Il futuro di Koulibaly è ancora incerto. Non si sa se la carriera del difensore senegalese continuerà al Napoli o in un altro club. De Laurentiis considera Kalidou Koulibaly uno dei pezzi grossi della squadra partenopea, ecco perché il giocatore non verrà ceduto per meno di 60 milioni. Tuttavia la Gazzetta dello Sport si sofferma proprio su un aspetto economico che riguarda i grandi club, cioè che non hanno alte cifre da investire.

“Perché Kalidou Koulibaly vorrebbe capire al più presto quale sarà il suo futuro. Il club non avrebbe problemi a cederlo ma il presidente Aurelio De Laurentiis chiede una cifra cospicua, sopra i 50 milioni di euro. Un saldo se consideriamo che tre anni fa lo stesso ADL rifiutò una proposta di circa 100 milioni dal Chelsea. Ma nel frattempo la crisi economica derivante dalla pandemia ha cambiato radicalmente il contesto. Oggi i club non hanno a disposizione grandi cifre, per cui c’è da rivedere il tutto.”

