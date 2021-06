Napoli, futuro Koulibaly incerto: in caso di partenza ci sono due alternative

Non si sa ancora se il futuro di Koulibaly sarà a Napoli o meno, tuttavia in caso decida di partire sono già pronte due alternative per sostituirlo.

Sebbene Kalidou Koulibaly sia uno dei pilastri del Napoli, non sia sa se il cammino del giocatore continuerà con la maglia azzurra. Probabilmente se arriveranno offerte da parte di altri club Koulibaly verrà ceduto, in quanto ciò rappresenterebbe un’entrata economica importante per il Napoli. L’edizione odierna dI Tuttosport si concentra su due probabili sostituti da acquistare in caso il senegalese andasse via.

“Poi, resta da verificare se ci sarà la cessione di Koulibaly ed in tal caso il ds Giuntoli non avrebbe esitazioni nel lanciarsi su di uno tra Senesi 24enne del Feyenoord, oppure Schuurs, straordinario 21enne dell’Ajax.”

