The Sun – Vidal grida ‘Forza Juve’ all’uscita dal campo: tifosi partenopei infuriati

Vidal grida ‘Forza Juve’ all’uscita dal campo, facendo inferocire i tifosi partenopei

Ultime Calcio Napoli – Arturo Vidal, grida ‘Forza Juve’ all’uscita dal campo guardando i tifosi partenopei in atteggiamento di sfida. Il tutto è avvenuto nel corso della gara tra Napoli e Barcellona, l’ex Juventus Arturo Vidal ha prima commesso un fallo da ammonizione, poi ha sfidato a muso duro Mario Rui, guadagnandosi il secondo giallo e la conseguente espulsione.

Secondo quanto riportato dal The Sun, noto quotidiano d’oltremanica, ma anche da molti tifosi sui social, Arturo Vidal avrebbe urlato “Forza Juve!” ai tifosi in segno di sfida. La reazione dei tifosi partenopei è stata immediata, infatti gli stessi lo hanno fischiato in maniera ancora più rumorosa.

