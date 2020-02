De Giovanni: “Barcellona? I tifosi del Napoli avrebbero firmato per un pari, ma c’è rammarico!”

Maurizio De Giovanni, scrittore e grande tifoso del Napoli, è intervenuto a Radio Sportiva nel corso della trasmissione Bar Sport, per parlare del pareggio ottenuto dal Napoli ieri al San Paolo contro il Barcellona in Champions League.

“I tifosi del Napoli avrebbero firmato per un pari prima della partita, alla fine invece c’è rammarico. Il Napoli ha avuto 3 occasioni nitide e ha subìto solo l’azione del gol. Gli azzurri hanno tenuto testa a una delle squadre più forti. Il gioco di Gattuso non mi pare un catenaccio: ha un atteggiamento umile ma concreto, il contrario di inizio stagione”.

DE GIOVANNI SU SARRI

“Il Sarrismo è stato un evento unico, non si è rivisto al Chelsea e alla Juve. Oggi il ciclo del Napoli è finito, 7 giocatori sono in scadenza e alcuni big hanno una situazione non chiara. Mi auguro che Gattuso rimanga”.

SU MERTENS

“Spicca ed è in evidenza, lo terrei tutta la vita. Un attaccante così non si trova ovunque”. Conclude De Giovanni.

