Nesti: “Strategia perfetta di Gattuso contro il Barca”

Carlo Nesti ha commentato a Radio Sportiva la partita di Champions League che si è giocata ieri al San Paolo tra il Napoli ed il Barcellona e terminata col punteggio di 1-1.

Queste le sue parole:

Il Napoli cerca la ripartenza, il Barcellona ha il doppio del possesso palla e dei passaggi con pressing alto ma concretizzando poco in termini di occasioni.

Gattuso aveva detto ‘nessuna gabbia per Messi”, è di più, quasi un carcere.

Il Barcelona cerca un ritorno al ‘guardiolismo’ ma la qualità e l’efficacia mi pare ben diversa da quella di quei tempi.

Napoli punito da una disattenzione ma per questo ha ragione Gattuso: anche sull’1-1 Napoli doveva giocare così perché sbilanciandosi avrebbe rischiato di prendere altri gol. Per me il migliore tra gli azzurri è Mertens, merita 7, è stata pesantissima la sua perdita: 5,5 per Callejon, forse un po’ penalizzante ma quel gol sbagliato pesa.

Muro elastico e ripartenze, sarebbe stata la strategia perfetta quella del Napoli se avesse arginato l’unica occasione avversaria e concretizzato meglio quelle avute: peccato, peccato, peccato”. Conclude Nesti.