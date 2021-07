Napoli omaggia Insigne: l’emozionante dedica per il capitano

Napoli festeggia in grande: spunta una dedica per Lorenzo Insigne dopo la vittoria dell’Europeo 2020.

Lorenzo Insigne omaggiato nella sua città.

Ne parla il Corriere dello Sport: “Lorenzo Insigne è stato uno dei protagonisti della vittoria di Euro 2020 della nazionale italiana di Roberto Mancini. Chiude il suo Europeo con due gol all’attivo (di cui uno bellissimo contro il Belgio nei quarti di finale) e tante giocate che hanno deliziato i tifosi italiani. Per celebrare il capitano del Napoli, nel pomeriggio è stata proiettata una bellissima dedica per Lorenzo su un palazzo in via dei mille dove compare il numero 10 della nazionale nella classica esultanza con le mani a formare un cuore e una scritta: “Jenny, Christian, Carmine, Papà, Mamma, Antonio, Roberto, Marco, Frattamaggiore, Napoli, Sant’arpino, Cavese, Foggia, Pescara, Mister Zeman. Questo è vostro, questo è dell’Italia”. Insigne ha apprezzato questo bel regalo e lo ha voluto condividere sulla sua seguitissima pagina Instgram”.