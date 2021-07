Vaclik nel mirino del Napoli: scelto il sostituto di Ospina

Tomas Vaclik nel mirino del Napoli. Gli azzurri affonderebbero il colpo a parametro zero.

Tomas Vaclik nel mirino del Napoli.

L’ormai ex Siviglia, Tomas Vaclik, portiere della Repubblica Ceca è ad un passo dal Napoli. Il club avrebbe bloccato il giocatore e ora dovrà decidere se tesserarlo o meno.

Secondo quanto riportato da Sky Sport, il Siviglia non è intenzionato a rinnovare il suo contratto. Dunque, arriverebbe a parametro zero, un’occasione importantissima per il Napoli e dovrà essere presa nel minor tempo possibile. Il Vaclik sarebbe il sostituto di Ospina, e vice-Meret.

