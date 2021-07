Calciomercato, Juventus su Locatelli, ma l’Arsenal potrebbe rilanciare

Manuel Locatelli, centrocampista del Sassuolo, ha suscitato l’interesse di Juventus ed Arsenal.

Manuel Locatelli sta trascorrendo un periodo certamente positivo. Solo due giorni fa è diventato campione d’Europa con la Nazionale italiana; inoltre il centrocampista è attualmente nel mirino di due grandi club. Il primo è la Juventus, squadra molto gradita al centrocampista. Tuttavia su di lui l’Arsenal che potrebbe presentare un’offerta migliore rispetto al club di Torino, dunque potrebbe cambiare radicalmente la situazione. Il Sassuolo, club a cui il giocatore appartiene, starebbe aspettando infatti qualche offerta proprio dall’estero.

Il quotidiano Tuttosport si concentra su tale argomento:

“L’incontro già programmato tra Juventus e Sassuolo, stando a quanto è filtrato ieri, non dovrebbe andare in scena oggi, ma nel mercato tutto cambia in un attimo e nei giri non soltanto milanesi del dg Federico Cherubini potrebbe pure incastrarsi un appuntamento anticipato. A giorni, comunque, il summit con Giovanni Carnevali servirà a fare un punto quasi definitivo della situazione, fermo restando che il club neroverde si aspetta rilanci dai corteggiatori stranieri che hanno già formulato offerte ritenute molto interessanti (come i 40 milioni proposti a parole dall’Arsenal, con il Borussia Dortmund alla finestra).”

