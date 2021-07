Insigne promosso a pieni voti: “E’ da 9! Il Bruno Conti dei tempi moderni”

Euro2020: Lorenzo Insigne promosso a pieni voti e il tiro a giro diventa un tormentone.

Lorenzo Insigne, numero 10 della Nazionale Italiana, è stato promosso a pieni voti.

Europeo da 9 in pagella per Lorenzo Insigne. Il Corriere della Sera lo elogia nel pagellone post-Europeo: “Due grandi gol anche per il capitano del Napoli, eletto da Mancini numero 10. La perla all’Allianz Arena di Monaco di Baviera fa la differenza, quella che ha inchiodato il Belgio all’incrocio dei pali. Si chiama tiro a giro, una volta di diceva “alla Del Piero”: è diventata la specialità di Lorenzo. Gol pesantissimo quello portato a temine dal capitano del Napoli, che ha messo a tappeto i Diavoli Rossi nei quarti di finale. Un vero e proprio regista offensivo, utilizzato dal ct per legare il gioco tra le linee. Libero di svariare e di inventare. La rivincita dei piccoletti: 163 centimetri di genio, 13 occasioni create, 252 passaggi, 16 tiri. E’ il Bruno Conti, in versione offensiva, dei tempi moderni”.

