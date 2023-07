Il Napoli ha un’idea per sostituire Giuntoli: ecco il profilo

Sportmediaset riporta che il Napoli avrebbe pensato a Ricky Massara come figura per sostituire Cristiano Giuntoli.

Dopo l’addio di Cristiano Giuntoli il Napoli inizia a valutare la figura più idonea per ricoprire il ruolo di Direttore sportivo. Secondo Sportmediaset il profilo ad ora più efficace sarebbe quello di Ricky Massara.

Ecco quanto si legge:

“Da questo punto di vista il casting presidenziale, con indagini conoscitive ed esplorative, è già cominciato anche se non è la priorità. Piace e molto il profilo di Ricky Massara, sia per l’esperienza in un grande club, fino a poche settimane fa era l’uomo di fiducia di Paolo Maldini al Milan, sia per il modus operandi fatto di poca visibilità e tanta concretezza e le capacità professionali, tra queste soprattutto l’abilità di andare a scovare talenti giovani e a basso prezzo, proprio come da filosofia del Napoli (e di Giuntoli).”

Fonte foto: Flickr.com

