Calciomercato – Futuro di Koulibaly incerto, Spalletti gli tende la mano

La stagione del Napoli passa dal via e inizia il tormentone Koulibaly, dove sarà del suo futuro?

Come in ogni periodo di calciomercato, anche quest’anno, il futuro di Koulibay è incerto.

Il periodo di calciomercato è ormai aperto, le intenzioni del Napoli sono ben chiare e ADL cerca di preparare il colpo giusto. Ma come ogni estate che si rispetti ritorna in voga il tormentone Koulibaly. Il futuro del centrale senegalese anche quest’anno è in bilico, la sua esperienza in azzurro sembrerebbe essere giunta al termine (o quasi). La Gazzetta dello Sport prova a fare il punto della situazione.

Aurelio De Laurentiis ha fissato il prezzo, secondo il patron il valore del difensore è di almeno 60 milioni di euro, cifra che sull’attuale mercato peserebbe su ogni squadra. Dunque le parti devono venirsi in contro, Fali Ramadani, agente di Koulibaly, dovrà valutare concretamente le offerte importanti e determinare le opportunità valide. Kalidou costa intorno agli 11 milioni lordi all’anno di stipendio, quasi il 10 per cento dell’intero monte-ingaggi pagato dal Napoli. Dunque, quando il mercato sarà più delineato, in assenza di offerte, il Napoli e il giocatore dovranno trovare un’intesa sul prolungamento di contratto.

