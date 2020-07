Napoli, Gattuso a muso duro: “Non si fa così, non andiamo bene”

Dopo il brutto secondo tempo di Bologna, Rino Gattuso s’è fatto sentire con la sua squadra. “E così non mi piace, non va bene, non si fa“, il virgolettato riportato dalCorriere dello Sport, che racconta di un allenatore calabrese arrabbiato, tanto da alzare la voce affinché il messaggio arrivasse a tutti. L’obiettivo è toccare le corde della squadra e risolvere i problemi che hanno causato l’ultimo pareggio. Contro il Barcellona – si legge – servirà un atteggiamento diverso e Ringhio sta perseverando nel processo evolutivo.

