‘A jucatella – Pari annunciato a Firenze, gol e spettacolo all’Olimpico

‘A jucatella – Fiorentina-Torino per il pareggio salvezza, Roma-Inter per l’Europa e lo scudetto

‘A jucatella – Dopo i pronostici “azzeccati” de’ a jucatella delle gare del 27/28 giugno e de ‘a jucatella delle gare dell’11/12 luglio, proviamo la giocata fortunata anche per questo week-end. La trentaquattresima giornata di campionato riserva tante partite di un certo rilievo: Genoa-Lecce è un vero e proprio spareggio salvezza. Il risultato finale interessa anche al Torino che sarà impegnato a Firenze contro la squadra viola. Partita dal sapore antico e sempre di un certo fascino. Il big-match di domenica si giocherà all’Olimpico di Roma; lo stadio capitolino sarà teatro della sfida tra Roma e Inter. Storia e tradizione in un confronto che promette gol e spettacolo con due squadre impegnate nella lotta Europa League, i giallorossi, e in quella scudetto, i nerazzurri. La giornata si chiuderà lunedì sera con l’altro big-match: Juventus-Lazio, partita che potrebbe spianare definitivamente la strada per il nono scudetto consecutivo della squadra di Sarri.

ECCO LE NOSTRE PROPOSTE

Fiorentina-Torino (domenica 19 luglio ore 19:30)

La viola arriva a questa gara dopo aver ottenuto una importantissima vittoria (3-1) in casa del Lecce. Tre punti preziosissimi che, sommati ai cinque raccolti nelle precedenti tre contro Parma, Cagliari e Verona, hanno portato la squadra di Iachini a risalire in classifica fino a raggiungere quota 39 punti. La squadra granata arriva a Firenze dopo aver ottenuto sei punti nelle ultime cinque gare disputate: due vittorie e tre sconfitte. Il Toro, con 37 punti, affanna ancora nelle parti basse di classifica. Diciotto partite perse e sessanta gol subiti sono dati estremamente negativi per la squadra torinese. L’ultima partita vinta contro il Brescia (3-1) in Piemonte, ha dato una boccata d’ossigeno a Longo e i suoi.

Il consiglio per questa scommessa

Partita che si manterrà su livelli di gioco bassi e creerà occasioni da gol con il contagocce: due squadre che baderanno prima a non prenderle per muovere la classifica. Il pareggio sembra essere il risultato più probabile: con 40 punti la Fiorentina si tirerebbe definitivamente fuori dalla lotta salvezza mentre il Toro arriverebbe ad un passo dalla matematica permanenza in serie A.

ecco il nostro pronostico: X + under 2,5

Roma-Inter (domenica 19 luglio ore 21:45)

L’Inter arriva all’Olimpico di Roma con un -6 dalla Juventus abbastanza insperato fino a una decina di giorni fa quando impattò 2-2 a Verona. La squadra di Conte, tornata seconda in classifica dopo le vittorie contro Torino e Spal, cercherà i tre punti che possono mettere una gran pressione alla Juventus di Sarri, impegnata il giorno successivo allo Stadium contro la Lazio. Arrivare a -3 è l’obiettivo dell’Inter che però deve fare i conti con la voglia d’Europa dei giallorossi. Dopo la battuta d’arresto del San Paolo, la Roma ha ottenuto tre vittorie consecutive, contro Parma, Brescia e Verona e non ha nessuna intenzione di fermarsi proprio sul più bello.

Il consiglio per questa scommessa

L’Inter giocherà per vincere. Con la qualificazione in Champions già in tasca, gli uomini di Conte proveranno a vincerle tutte sperando in ulteriori passi falsi della Juventus. Con 72 gol all’attivo, i nerazzurri hanno il secondo attacco della serie A e proveranno a incrementare il bottino già domenica sera all’Olimpico. La Roma non è andata in gol solamente in due partite su sette dalla ripresa del campionato (contro il Milan a San Siro e contro l’Udinese a Roma), ma la difesa si concede spesso delle lunghe pause: otto gol subiti nelle ultime sei sono un campanello d’allarme per i meccanismi difensivi di Fonseca. Partita dal pronostico incerto con due squadre che giocheranno per segnare e vincere, così come nel loro DNA.

ecco il nostro pronostico: GOL + OVER 2,5

RICORDA: un giocatore responsabile cerca di tenere sempre il gioco sotto controllo, quindi:

• cerca di stabilire un limite di gioco e non oltrepassarlo mai!

• non chiedere mai denaro in prestito per giocare! Sarà sempre denaro perso!

• se decidi di mettere sul tavolo di gioco una somma di denaro, gioca solo quella somma!

Antonio De Nigro

