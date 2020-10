Napoli, Gattuso: “Grande prestazione di squadra. Domani è il compleanno di Maradona: auguri Diego!”

Rino Gattuso, allenatore del Napoli, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria in Spagna contro la Real Sociedad

Rino Gattuso, allenatore del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria contro la Real Sociedad: 1-0 il risultato finale a favore dei partenopei con una rete ad inizio secondo tempo di Matteo Politano. Ecco le parole del mister:

“Oggi ci giocavamo più del 50% del passaggio del turno. Purtroppo ci siamo complicato le cose con la AZ. Oggi non era facile perchè affrontavamo una squadra che gioca un gran calcio. Tatticamente la squadra mi è piaciuta tantissimo un po’ meno a livello di qualità; li abbiamo aspettati e siamo riusciti a non prendere imbucate. La squadra è stata molto brava e sono molto orgoglioso dei miei ragazzi.

Insigne? Domani valuteremo le sue condizioni, mi ha detto che è riuscito a fermarsi in tempo. La squadra è molto forte, i ragazzi mi danno sicurezza e so di chiedere tanto ai ragazzi. Siamo venuti in Spagna e abbiamo fatto una grande prestazione. Qui praticano un calcio diverso ma noi abbiamo fatto una grande partita e, nonostante i molti cambi, so di allenare una squadra forte. Scudetto? Non so se siamo attrezzati per vincere il campionato, l’importante è che centriamo la Champions League, poi vedremo. Viviamo una strana situazione, ogni giorno dobbiamo farci il segno della croce sperando di non perdere qualche giocatore.

Questa squadra la sento mia per come lavora perchè c’è una base fatta di ragazzi perbene. Sono disposto a dare tutto ai miei ragazzi, ma devo vedere serietà e rispetto per le persone che lavorano con noi. Questa squadra gioca sempre con grande entusiasmo, lavora bene e ci sono giocatori di grandissime qualità.

Lozano? Evidentemente aveva un problema. Giuntoli e la società non sono pazzi da spendere 40 milioni di euro per un calciatore. El Chucky aveva poca forza nelle gambe e, dopo uno scatto, impiegava del tempo per recuperare. Durante gli allenamenti, deve fare fatica. I meriti per i risultati raggiunti sono suoi.

Domani è il compleanno di Maradona, compie 60 anni: auguri Diego!”.

