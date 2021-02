Napoli-Granada, Zielinski: “Dispiace per l’eliminazione, ora tutto sul campionato”

Napoli-Granada, Zielinski commenta l’eliminazione

Al termine della sfida tra Napoli e Granada, che ha segnato la fine del cammino europeo degli azzurri, Piotr Zielinski ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky. Ecco quanto riportato:

“Dopo il primo gol segnato subito dovevamo aggredire di più, attaccarli di più, essere più cattivi e avremmo fatto gol perché eravamo superiori. Il gol subito poi ha complicato tutto. Nella ripresa abbiamo creato un paio di occasioni per andare in vantaggio con più gol e superare il turno. C’è amarezza. Per tutti: giocatori, società, i nostri tifosi che ci hanno caricato anche oggi. Purtroppo non siamo riusciti a superare il turno. Ora pensiamo al campionato e cerchiamo di conquistare la miglior posizione possibile per tornare a giocare in Europa l’anno prossimo. Bisogna vincere le partite il più possibile. Ora è rimasto solo il campionato, non ci resta che dare il massimo. Siamo in emergenza, speriamo che tornino presto gli altri. Ora c’è il Benevento e dovremo conquistare per forza i tre punti. Guardiamo avanti.”

