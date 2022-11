Napoli: il club di ADL attira l’attenzione di investitori dagli USA

L’incredibile rendimento stagionale della squadra di ADL non sta passando inosservato

Gli straordinari risultati sportivi del Napoli stano attirando l’attenzione di grandi in investitori dagli Stati Uniti. L’edizione odierna del Corriere dello Sport riferisce che diversi fondi americani sarebbero rimasti colpiti dalla visione di ADL e avrebbero indirizzato il loro interesse verso il club azzurro. Per il momento però non ci sono stati veri interessamenti.

