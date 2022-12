Napoli, il report dell’allenamento: due azzurri verso il recupero

Le ultime dalla seduta odierna di allenamento

Il Napoli, tramite il report ufficiale della seduta d’allenamento odierna al Konami Training Center, rende note le condizioni di due azzurri: Matteo Politano e Amir Rrahmani.

Questo è quanto si legge:

“Seduta mattutina per il Napoli all’SSCN Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match amichevole contro il Lille in programma mercoledì allo Stadio Maradona alle ore 20.

La squadra ha iniziato la sessione con attivazione in palestra. Di seguito il gruppo si è spostato sul campo 2 dove ha svolto seduta tecnico tattica e lavoro aerobico.

Chiusura con serie di partitine a campo ridotto. Primo giorno di allenamento per Anguissa, Lozano e Olivera che sono rientrati dagli impegni con la Nazionale ai Mondiali. I tre azzurri hanno svolto esercitazione in palestra e lavoro personalizzato in campo.

Politano ha svolto seduta con la squadra. Rrahmani ha svolto prima parte di lavoro con il gruppo e successivamente allenamento personalizzato.

Prima della seduta c’è stato il saluto della squadra ai ragazzi e le ragazze del settore giovanile azzurro e a fine allenamento anche Luciano Spalletti ha rivolto loro un breve discorso formulando, come ogni anno, gli auguri natalizi”.

