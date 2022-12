Il commento di Paolo del Genio sulla sconfitta in amichevole del Napoli

Lo scorso sabato 17 dicembre il Napoli ha affrontato il Villarreal in una gara amichevole che ha visto il ritorno sul terreno di Fuorigrotta per Pepe Reina e Raul Albiol. Gli azzurri sul campo si sono resi protagonisti di una prestazione non ottima, perdendo per 3-2 e facendo storcere qualche naso. Paolo Del Genio, giornalista ha commentato la gara a Radio Kiss Kiss Napoli, nel corso della trasmissione Radio Goal.

Queste le sue parole:

“Kvara? Quest’anno non so che è successo ma condivido tutte le scelte di Spalletti. Ha fatto benissimo a tenere in campo il georgiano per tutti i 90 minuti. Qui il problema non è il 4-2-3-1 o il 4-3-3. E’ la voglia di andare a pressare alto o meno. In campionato il Napoli non lo fa mai, dipende dal momento. Io invito tutti a riflettere. La formazione che ha schierato Spalletti non sarà mai in campo in partite ufficiali. Si può sperimentare in gare amichevoli. A questo servono“.

