Napoli: il rinnovo di Osimhen è priorità assoluta

Il Napoli vuole il rinnovo di Victor Osimhen a tutti i costi

In casa Napoli è tempo di rinnovi, oltre agli accordi per il prolungamento di: Lobotka, Di Lorenzo, Zielinski e Kvaratskhelia, c’è da pensare anche alla situazione contrattuale di Victor Osimhen. Il suo contratto scade nel 2025, il club azzurro forte del buon rapporto con il suo agente Roberto Calenda, spera in un prolungamento di almeno un anno, con un adeguamento al rialzo dell’ingaggio. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.

Fonte foto: Instagram @victorosimhen9

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Diego Jr. : “Questo è un giorno che io cancellerei. Faccio una promessa a mio padre”

Solbakken ha firmato con la Roma: “Ora è realtà, i tifosi romani i migliori. Vi dico i motivi della scelta”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEBI

Prosegue il testa a testa tra Pd e FdI nei sondaggi politici