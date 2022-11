Zielinski: possibile addio in estate se non c’è il rinnovo

I possibili scenari sul futuro di Piotr Zielinski

Tra i rinnovi più urgenti in casa Napoli figura sicuramente quello di Piotr ZIelinski. Il suo contratto scade a giugno 2024 e la prossima estate si troverà ad un anno dalla fine dell’attuale accordo. Repubblica, fa sapere che però ad ora non ci sono ancora novità. Giuntoli, continua il quotidiano, parlerà con il polacco soltanto a fine stagione, ma senza rinnovo (che potrebbe essere impostato su cifre leggermente più basse rispetto all’attuale ingaggio di 4 milioni a stagione) non è da escludere l’ipotesi dell’addio.

Fonte foto: Instagram @zielu_94

