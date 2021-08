Napoli, il tecnico del Camerun convoca Anguissa per la Coppa d’Africa

Zambo Anguissa è stato convocato per la Coppa d’Africa; ad annunciarlo è proprio l’allenatore del Camerun.

Toni Conceicao, tecnico del Camerun, è intervenuto nel corso della trasmissione “Si gonfia la rete”, in onda su Radio Marte. L’argomento del giorno è Zambo Anguissa, nuovo acquisto del Napoli.

“Anguissa ha le giuste qualità per giocare in serie A, il Napoli ha fatto un grande acquisto. Anguissa può giocare sia nel centrocampo a quattro che in quello a due; non è solo un centrocampista difensivo ma può fare molto anche in fase di attacco. Salta l’uomo, imposta l’azione e si inserisce.”

Riguardo la Coppa d’Africa afferma:

“È importante per la nostra Nazionale, che oltre la Coppa d’Africa deve anche qualificarsi ai mondiali. Affronteremo presto il Malawi e la Costa d’Avorio. Noi lo aspettiamo ma ora pensa al futuro con il Napoli com’è giusto che sia. Per la Coppa d’Africa ci sarà perché giochiamo in casa e avremo bisogno di lui. L’ho sentito una decina di giorni fa e mi ha parlato di alcune offerte che aveva ricevuto da parte di Premier, Lige spagnola e Francia. Dell’Italia non mi ha detto nulla, credo sia stata un operazione lampo.”

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Napoli, con Juan Jesus ed Anguissa Spalletti è soddisfatto della rosa

Palmiero lascia il Napoli, il centrocampista ritorna al Cosenza

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Talebani, non saremo hub droga e non ospiteremo terroristi