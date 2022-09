La Gazzetta dello Sport – Napoli in pole, ha indicato la strada a Juve e Inter.

Il quotidiano esalta ancora una volta l’eccellente prestazione del Napoli contro il Liverpool. Gli azzurri, ad oggi, sono il primo vagone di una lunga scia, ecco come possono essere d’esempio alle altre italiane:

“Spirito coraggioso, tanta corsa, intensità d’azione e tecnica individuale. In questo senso rappresenta la parte positiva del tutorial: quale calcio indossare per sfilare in Champions. Ha incontrato il peggior Liverpool della storia recente, irriconoscibile per giocate e motivazioni, certo, ma i meriti di Spalletti vanno oltre i demeriti di Klopp. Il Napoli ha indicato la strada a Juve e Inter che, alla prossima, non affronteranno i migliori, ma con Benfica e Viktoria Plzen, saranno già condannate a vincere. Attaccare non sarà più un’opzione, ma un dovere.

Il Napoli è primo in campionato per gol, tiri in porta, assist e secondo solo alla Fiorentina per possesso: significa che in Serie A indossa lo stesso vestito che lo fa bello in Champions”.

Fonte foto: Flickr.com

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Napoli-Liverpool – Azzurri stellari, ora bisogna superare lo Spezia

Napoli, Zielinski: “Battuto un avversario importante, siamo stati perfetti”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Alpinismo, riaperta via italiana al Cervino