Rai – Napoli in pole per Gabriel, fissata la deadline. Piace Sokratis, novità per i terzini

Calciomercato, Napoli in pole per Gabriel, fissata la deadline

Calciomercato Napoli – Ciro Venerato giornalista Rai è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli nel corso del programma “Radio Goal”, parlando del mercato della SSC Napoli. Ecco quanto ha dichiarato:

Venerato

“Per il difensore centrale, il Napoli resta in pole per Gabriel. Il Lille aspetterà il Napoli fino al 5 settembre e non il 27 agosto. Maksimovic sta valutando il suo futuro: Everton e Fiorentina seguono il giocatore, mentre resta solo accennato il discorso con la Roma. Il Napoli valuta 7-8 profili per sostituirlo, tra questi c’è Sokratis mentre non mi risultano sodaggi per il capitano dello Spartak Mosca.

Nei colloqui Gattuso-De Laurentiis, con il tecnico che resterà fino al 21, si è parlato anche dei terzini. Gli azzurri seguono Reguilon ma il Napoli non vuole svenarsi, se il Real non accetterà il prestito con diritto di riscatto non escludo che i partenopei possano rinnovare il contratto ad Hysaj dando una chance a Karbownik”.

