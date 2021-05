Napoli, infortunio Osimhen: ecco come sta l’attaccante nigeriano

Victor Osimhen, attaccante del Napoli, ha subito un’infortunio durante la gara contro il Cagliari: ecco le sue condizioni attuali.

Durante Napoli-Cagliari Victor Osimhen ha subito un preoccupante infortunio che lo ha costretto a lasciare il campo anticipatamente. Il giorno dopo la sfida il quotidiano Repubblica riporta un aggiornamento sulle sue condizioni.

“Osimhen si è conquistato ormai la maglia da titolare e adesso seguirà due obiettivi. Il primo: conquistrare la qualificazione alla Champions. Il secondo: chiudere la prima e tormentata stagione in Serie A, in doppia cifra. È arrivato a quota 8 e proverà a migliorarsi sabato in campionato contro lo Spezia. Gattuso lo ha sostituito dopo lo scontro aereo con Ceppitelli: niente di grave, ha rimediato un taglio sulla fronte, la ferita è stata suturata dallo staff medico e Osimhen sarà abile e arruolato.”

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Calciomercato: Meret nel mirino del Milan se Donnarumma andrà via

Napoli-Cagliari, bocciatura per Lozano da parte dei quotidiani

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Covid: slittano le nuove riaperture in Olanda