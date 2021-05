Calciomercato: Meret nel mirino del Milan se Donnarumma andrà via

Il Milan ha messo gli occhi sul portiere del Napoli Alex Meret, considerato il sostituto giusto per Donnarumma.

Emergono molti dubbi circa il futuro di Alex Meret a Napoli. Il portiere sta disputando le gare attuali a causa dell’infortunio di Ospina, ma durante questa stagione di campionato è stato spesso alternato con l’estremo difensore David Ospina. L’edizione odierna de Il Mattino si concentra sull’interesse che il Milan ha per il giovane portiere. Il quotidiano spiega che se il portiere rossonero Donnarumma andrà via dal Milan, il club tenterà di acquistarlo.

“In Liguria toccherà al portiere friulano che in queste ultime giornate in cui è toccato a lui, non ha mai sfigurato. E poi al suo futuro ci penserà il suo manager Pastorello, uno dei re del mercato: perché se il Milan non si accorda con Donnarumma, c’è da scommettere che il portiere del Napoli finirà proprio nelle mira del club rossonero. C’è da convincere De Laurentiis. Ma questa è un’estate particolare, dove se dovesse arrivare l’offerta giusta, il patron non dirà di no, per nessuno.”

