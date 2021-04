Napoli-Inter, due ballottaggi per Gattuso: la probabile formazione

Napoli-Inter,due ballottaggi per Rino Gattuso in vista della sfida di domenica sera al Maradona. La Gazzetta dello Sport riflette sulla probabile formazione, secondo la rosea sulla fascia sinistra c’è il solito ballottaggio fra Mario Rui e Hysaj con il portoghese favorito, mentre in attacco Osimhen è avanti su Mertens. Da ricordare che Gattuso dovrà fare a meno dello squalificato Lozano e dell’infortunato Ospina.

La probabile formazione della rosea

Napoli (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Demme; Politano, Zielinski, Insigne; Osimhen. All.: Gattuso.

