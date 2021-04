Napoli-Inter, Gattuso pensa di nuovo ad Hysaj a sinistra. Demme titolare

Napoli-Inter, Gattuso lancia Hysaj e Demme titolari

In vista della sfida tra Napoli ed Inter in programma domani alle ore 20:45, Gattuso sembra ormai aver deciso la formazione titolare da schierare. In porta torna Meret, che sostituirà l’infortunato Ospina. In difesa a destra confermato Di Lorenzo, mentre a sinistra fuori Mario Rui e dentro Hysaj. Al centro del reparto difensivo ci sarà la coppia formata da Manolas e Koulibaly. A centrocampo ci saranno Fabian Ruiz e Demme, con quest’ultimo che ha superato qualche fastidio fisico accusato in settimana. In attacco Politano a destra sostituirà Lozano squalificato, Insigne confermatissimo nella zona sinistra del reparto offensivo. Zielisnki agirà alle spalle della punta, che dovrebbe essere Osimhen. Mertens entrerà a gara in corso

Napoli (4-2-3-1): Meret, Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Hysaj, Demme, FAbian Ruiz, Politano, Zielinski, Insigne, Osimhen.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Mertens, il Napoli esercita l’opzione di rinnovo. Resterà fino a Giugno 2023

Cannavaro: “Niente di concreto, sono solo voci. Spero resti Gattuso”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Worldometer, oltre tre milioni i morti di Covid nel mondo