“So che gira questa voce, mi hanno inondato di messaggi. Ma no, non c’è niente di concreto. E il Napoli ha già un buonissimo allenatore”. Poi su Gattuso ha detto: “Io spero che Rino resti a lungo. Poi, l’ho sempre detto, mi auguro un giorno di allenare in Italia. Mi sento napoletano e tifoso del Napoli, sono andato via giovanissimo, e non per mia scelta. Guidare in futuro la squadra della mia città sarebbe il massimo. Ma per il momento faccio il mio percorso. Qui in Cina ho ancora due anni di contratto.”

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Gattuso, non solo la Fiorentina. Per il tecnico possibilità Liga o Premier

Abbruzzese: “Allegri e Sarri in pole per la panchina del Napoli”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Perù, Vizcarra inabilitato per 10 anni da incarichi pubblici