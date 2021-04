Gattuso, non solo la Fiorentina. Per il tecnico possibilità Liga o Premier

Gattuso, oltre la Fiorentina possibile vada all’estero

Come riportato dall’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, il tecnico del Napoli Gennaro Gattuso sembra avere molti estimatori anche fuori dai confini italiani. Da tempo sulle sue tracce c’è la Fiorentina, con cui già ci sono stati molti contatti. Oltre il club italiano, il suo procuratore, Jorge Mendes, l’ha proposto ad alcuni club esteri soprattutto insglesi e spagnoli. Gattuso gode di tanta stima in Premier, ma anche in Liga qualche società ha mostrato un certo interesse nei suoi confronti.

